„Wir kehren als coronasensibles und risikoadaptiertes Krankenhaus zurück“, beschreibt der Geschäftsführer des St.-Elisabeth-Hospitals, Dr. Stephan Pantenburg, die stufenweise Rückkehr zum Normalmodus. „Selbstverständlich haben wir nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen Respekt vor dieser Erkrankung, die auch ohne erkennbare Symptome und teilweise mit höchst unterschiedlichen Verläufen einhergehen kann.“

Getrennte Wege und Maskenpflicht

Einige Veränderungen bleiben bestehen: Ein zentraler Patientenzugang mit einem dem Krankenhaus vorgelagerten Screening-Zentrum in der Krankenwagenhalle; die getrennten Wege, Untersuchungsräume und Stationen für infektiöse Verdachtsfälle; erweiterte Testroutinen, das Tragen von Masken für Patienten und Mitarbeiter und das kostenfreie W-Lan für isolierte Patienten zur Kontaktaufnahme mit Angehörigen in Zeiten des Besuchsverbots. „Unser Setting zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern hat sich bewährt“, betont der Ärztliche Direktor Dr. Johannes Middelanis. „Weder ein Patient noch ein Mitarbeiter haben sich erkennbar im Krankenhaus angesteckt. Das soll so bleiben.“

Bei Beschwerden unbedingt Arzt oder Klinik aufsuchen

Von den Ärzten wird eindringlich empfohlen, die Arztpraxis oder das Krankenhaus bei akuten oder chronischen gesundheitlichen Beschwerden aufzusuchen. In den vergangenen Wochen habe die Zurückhaltung von Patienten dazu geführt, dass aus Sorge um eine mögliche Infektion erst sehr spät der Gang zum Arzt gewählt worden sei.

Patienten sind verunsichert

Das Elisabeth-Hospital hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Patienten mit mehr oder minder schweren Verläufen erlebt. „Durch die Berichterstattung aber auch durch Besuchsverbote seien viele Patienten sorgenvoller gewesen und mussten durch Pflegekräfte und Ärzte besonders intensiv betreut werden“, erklärt Pflegedienstleiter Norbert Junker. „Und obwohl die Versorgung von infektiösen Grippe- oder Tuberkulosepatienten zur Routine gehört, ist die Behandlung von Covid-Erkrankten mit besonderer Vorsicht geschehen.“

„Fühlen uns vorbereitet auf das, was noch kommt“

Neben den Ergebnissen der Abstriche wurde der besondere Stellenwert der radiologischen Diagnostik bei Covid-Erkrankten erkannt. „Im Rahmen der CT-Befundung konnten wir frühzeitig Covid-Erkrankte identifizieren, selbst wenn das Testergebnis noch ausstand“, betont Professor Till Heusner, Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. „Wir fühlen uns vorbereitet auf das, was noch kommt, wir sorgen für Reservekapazitäten für Covid-Patienten und wir kümmern uns nun wieder verstärkt um die Operationen und Behandlungen, die wir in den letzten Wochen zurückgestellt haben“ sagt Dr. Stephan Pantenburg.