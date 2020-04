Gütersloh (din). Beide Ruinen beginnen mit Park und liegen kaum 200 Meter Luftlinie auseinander: das ehemalige Parkhotel neben dem Parkbad und die ausgebrannte Parkschänke an der Alten Verler Straße. Wenn man in der Kurve zur Buschstraße steht, hat man beide Häuser, ein Stück Alt-Gütersloh, gut im Blick. Beide Ruinen sollen Wohnungsbau weichen und hätten längst abgerissen werden sollen. Was ist passiert?

Das ehemalige Parkhotel liegt seit einem Jahr ausgeschlachtet und eingezäunt an der Straße Am Parkbad. Türen und Fenster fehlen. Der Immobilienunternehmer Peter Sander hatte es samt 2000-Quadratmeter-Grundstück 2012 gekauft. 2018 erwarb er auch die ehemalige Druckerei Ketzer nebenan mit noch einmal 2000 Quadratmetern. Vor einem Jahr hatte Sander angekündigt, auf dem dann 4000 Quadratmeter großen Gelände sollten entlang dem Dalkeweg kleine Mietwohnungen gebaut werden und an der Straße zwei Stadtvillen mit größeren Wohnungen. Zwischenzeitlich gab es Ärger mit der Stadt wegen Rodungsarbeiten auf dem Gelände. Seither ist sichtbar nichts mehr passiert.

Zwei Paderborner Projekte haben Vorrang

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Sander am 8. April: „Derzeit steht das Projekt hinter noch zwei weiteren Vorhaben, die wir erstmal abschließen möchten.“ Beide befänden sich im Paderborner Raum. „In den kommenden Wochen wird das restliche Fachwerkgebälk abgetragen“, kündigte der Eigentümer an. „Wir arbeiten an möglichen Planungsvarianten, haben aber noch keinen Bauantrag gestellt.“

Bauanträge liegen noch nicht vor

Bei der Stadt teilte Sprecherin Susanne Zimmermann mit: „Die Abbruchgenehmigungen sind erteilt. Es steht noch eine Bodenuntersuchung bezüglich der alten Druckerei aus.“ Bauanträge lägen noch nicht vor (Stand 14. April). Warum es nicht weiter gehe, sei im Rathaus „nicht bekannt“, so Zimmermann. Das genau Baujahr des Altbaus an der Straße Am Parkbad 1 lässt sich nicht mehr ermitteln. Die Bauakte reicht nur bis in die 1930-Jahre zurück. Allerdings trug ein Balken über den Seiteneingang die heute nicht mehr sichtbare Inschrift 1638. Unter Denkmalschutz stand das Haus nicht. Von 1961 bis 1981 diente es als Hotel. Danach wurde es als Wohnhaus genutzt, bis es in den Besitz einer Stiftung überging. Seit 2008 stand es leer. Nach 2012 wurde es von Werkvertragsarbeitnehmern bewohnt.

Parkschänke im Oktober 2016 ausgebrannt

Ähnlich verhält es sich mit der im Oktober 2016 ausgebrannten Parkschänke. Vonseiten der Eigentümer ist aktuell keine Auskunft zu bekommen. Im

Seit mehr als einem Jahr steht das ausgeschlachtete ehemalige Parkhotel als Ruine an der Straße Am Parkbad.

Rathaus hieß es zuletzt: „Das Baugenehmigungsverfahren läuft nach wie vor“, wie Sprecherin Annette Blumenstein am 9. April mitteilte. Wie berichtet, liegt der Stadt ein Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen vor. Wer den gestellt hat, wurde bisher nicht mitgeteilt. Die Abrissgenehmigung für das ehemalige Gaststättengebäude liegt schon seit Anfang 2018 vor. Eigentümer Wolf Lücke hatte damals einen zügigen Abriss angekündigt. Der Anblick sei auch für ihn schwer zu ertragen.

Fachwerkhaus unter Denkmalschutz

Während das Gaststättengebäude also ohne weiteres abgerissen werden kann, steht das auf der linken Seite angrenzende Fachwerkhaus unter Denkmalschutz. Wie Denkmalpfleger Ulrich Paschke von der Unteren Denkmalbehörde bei der Stadt berichtete, stehe nach wie vor die Frage nach einem Nutzungskonzept im Raum. „Die Eigentümer haben sich noch nicht dazu geäußert, wie dieses Objekt künftig genutzt werden soll. Eine konkrete Planung liegt nicht vor.“

Ermittlung nach möglichen Brandstiftern ohne Erfolg

Mit der Denkmalpflege sei vereinbart, dass Freilegungsarbeiten zur Vorbereitung einer Sanierung durchgeführt werden dürften, um anschließend wieder in den Dialog einsteigen zu können. Insbesondere bei einer Realisierung des solitär geplanten Sechs-Familien-Hauses müsste geprüft werden, inwieweit die Rückwand des Fachwerkgebäudes tragfähig sei und gegebenenfalls ertüchtigt werden müsse, „da dieses Gebäude ja dann ebenfalls solitär stehen würde“. Tatsächlich wurde an der Seite zur Straße bereits ein Teil der alten Fassade freigelegt. Zu erkennen sind die alten Fachwerkbalken und was früher wohl Fenster gewesen sein müssen. Die Gaststätte war am frühen Morgen des 16. Oktober 2016 in Flammen aufgegangen. Die Polizei sprach später von Brandstiftung. Ermittler hatten Spuren von Brandbeschleuniger gefunden. Auch ein ungewöhnliches Brandbild deutete nach Einschätzung der Experten auf Brandstiftung hin. Nachdem sich kein konkreter Verdacht ergaben hatte, stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein.