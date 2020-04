Gütersloh (din) - Corona hin oder her, die laufende Sanierung der Stadthallen-Fassade wird durchgezogen. Das Haus wird am Ende in einem neuen weißen Kleid strahlen. Beim Theater ist das nicht sicher. Der für den Sommer geplante Anstrich nach zehn Jahren wird aus finanziellen Gründen wohl ausfallen.

Die letzten Aussagen zum modifizierten Zeit- und Kostenplan für die Stadthalle behalten nach Aussage von Stadt-Sprecherin Susanne Zimmermann Gültigkeit. Heißt: Im Sommer 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Es gab eine zwischenzeitliche zweiwöchige Unterbrechung bei zwei beteiligten Unternehmen als Corona-bedingte Vorsichtsmaßnahme“, teilte Zimmermann mit.

Kosten liegen nach wie vor bei 7,9 Millionen Euro

Der zweite und dritte Bauabschnitt würden zeitnah abgerüstet, es fehlten noch Verblender und Aufmaßbleche. Die Kosten würden nach wie vor mit der Zuletzt genannten Summe 7,9 Millionen Euro veranschlagt.

Nach Aussage von Ralph Fritzsche, kaufmännischer Leiter der Kulturräume, hätten die Arbeiten an der Stadthalle für den Zahnärztekongress im März eine Woche unterbrochen werden sollen. Weil der Kongress Corona-bedingt ausgefallen sei, sei das nicht notwendig gewesen.

Stadthalle macht herbe Verluste

In der Stadthalle und im Theater finden zurzeit keine Veranstaltungen statt. Während das bei dem bespielten Theater unter dem Strich zu geringeren Kosten führt, verzeichnet die Stadthalle Einnahmeausfälle in Form entgangener Mieten. Bis zum Jahresende könnten sie sich auf 300 000 Euro belaufen, wenn das Veranstaltungsverbot noch länger andauere, so Fritzsche. „Im Bereich der Stadthalle wird im Moment alles verschoben.“

Ab September komme es dann Schlag auf Schlag – wenn Veranstaltungen dann wieder stattfinden dürften. „Im Theater werden wir das meiste nicht nachholen können. Im August beginnt schon die nächste Spielzeit“, erklärte Fritzsche. Dort gehe es vor allem um die Erstattung der Eintrittskarten – inklusive Abos an die 20 000.

Ob Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen, ist unsicher

Die Mitarbeiter bauten Überstunden ab. Es werde geprüft, Beschäftigte in anderen Bereichen der Verwaltung einzusetzen, so Fritzsche. Das gelte etwa für die Techniker. So habe man der Stadtbibliothek, die nächste Woche wieder öffnen solle, Hilfe angeboten. Noch nicht klar sei, ob auch die Kulturräume in Kurzarbeit gingen, sagte Fritzsche.

An der Stadthalle können die Firmen derzeit in Ruhe arbeiten. Das Gebäude ist bis zum Werkstatteingang eingerüstet. „Der kleine Saal soll bis Mitte Mai wieder geöffnet werden. Aber wenn wir ihn nicht nutzen dürfen, bringt uns das auch nichts“, sagte Fritzsche.

Warten auf Angela Merkel und die Länderchefs

Die erste Veranstaltung, die in der Stadthalle wieder stattfinden sollte, wäre The Scottish Music Parade am 5. Mai. Sie wurde bisher nicht abgesagt. Das könnte aber schnell geschehen, wenn nämlich nach dem Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am Donnerstag die bis Sonntag geltende Coronaschutzverordnung des Landes NRW verlängert wird.

Die Ungewissheit treibe die Veranstalter in den Wahnsinn, so Fritzsche. Ihm wäre nach eigener Aussage ein Ende mit Schrecken lieber als ein Schrecken ohne Ende. Heißt: Gewissheit. Im Sommer hätte nach zehn Jahren eigentlich das Theater einen neuen Anstrich erhalten sollen. „Ich gehe davon aus, dass nicht gestrichen wird“, sagte Fritzsche mit Blick auf die Bewirtschaftungsverfügung der Stadt.

Als nächster Schritt droht eine Haushaltssperre

Danach werden wegen des Steuerausfalls zurzeit alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt. Als nächster Schritt droht eine Haushaltssperre. Der Auftrag sei noch nicht ausgeschrieben, sagte Fritzsche. Die Kosten waren mit gut 100 000 Euro veranschlagt.

Die Erste Beigeordnete Christine Lang und auch Bürgermeister Henning Schulz (CDU) hatten zuletzt von Ausfällen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 45 Millionen Euro gesprochen, Tendenz steigend. Aber vielleicht findet sich für den Anstrich des Theaters ja ein Sponsor. Beschädigungen im unteren Bereich der Putzfassade würden überprüft und bei Bedarf substanzerhaltend ausgebessert, sagte Fritzsche, so dass das Gebäude bestandsgeschützt sei.