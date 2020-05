Nicht auf die Brötchen, sondern auf das Bargeld einer Bäckerei hatte es ein 14-Jähriger in Gütersloh abgesehen. Foto: dpa

Gütersloh (WB). Ein Jugendlicher hat am Donnerstag gegen 16 Uhr eine Bäckerei an der Sundernstraße in Gütersloh überfallen. Das berichtet die Polizei. Unter Vorhalt eines Messers habe er Bargeld gefordert.