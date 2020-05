Gütersloh (gdd) - Einem 38-jährigen Briten wird schwerer sexueller Missbrauch einer 13-Jährigen vorgeworfen. Er musste sich zum Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Der Vater von fünf Kindern soll in Gütersloh die Tochter von Bekannten vergewaltigt haben.

Der Mann räumte den Anklagevorwurf ein. Zur Sache schwieg er. Nach der Anklage hat sich der 38-Jährige in der Nacht zum 12. Januar kurz nach vier Uhr ins Zimmer des Mädchens geschlichen. Unter Einfluss von Alkohol soll er sich zu dem Kind ins Bett gelegt haben. Die inzwischen 14-Jährige habe mit Worten wie „Nein“ und „Stopp“ vergeblich versucht, ihn abzuwehren. Nach mehrfachen Versuchen, ihn von ihrem Körper wegzudrücken, habe er mit Gewalt ihre Schlafbekleidung zerrissen und sie schwer sexuell missbraucht. Das betonte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklageschrift.

Blutalkoholwert von 0,7 Promille

Erst zehn Stunden nach dem brutalen Geschehen wurde bei dem Täter eine Blutprobe vorgenommen. Sie ergab einen Blutalkoholwert von 0,7 Promille. Ob der Brite auch Drogen konsumiert hat, blieb zunächst offen.

Denn die Bielefelder Verteidigerin des Angeklagten, Susanne Renner, ließ nur zu, dass der Vorsitzende Richter in eng gestecktem Rahmen Fragen zum Lebenslauf stellen konnte. Eine Dolmetscherin übersetzte die Fragen und Antworten ins Deutsche.

Angeklagter: „Ich bin ein Familienmensch“

Der bisher nicht vorbestrafte Mann aus London gab an, er habe nach einem technischen Hochschulstudium zunächst im Flugzeugbau, später in der Autobranche sein Geld verdient. Mehrere seiner fünf Kinder von zwei Müttern, darunter ein Mädchen, das sich im gleichen Alter wie das Opfer befindet, lebten mit ihm zusammen. Er sei zurzeit verlobt. Der 38-Jährige: „Ich bin ein Familienmensch.“ Mit den Kindern gehe er jeden Sonntag in die Kirche. An den Wochenenden habe er einen Nebenjob ausgeübt, er sei DJ in Londoner Clubs gewesen.

Seit dem 13. Januar sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede ein. Die Rheda-Wiedenbrücker Nebenklägerin in diesem Fall, Rechtsanwältin Gabriele Martens, schlug nach zwei Verhandlungsstunden vor, die anschließende Vernehmung der minderjährigen Zeugin unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorzunehmen. Auch die Schlussvorträge sollten nichtöffentlich stattfinden. Die Kammer folgte diesem Antrag.

Der Prozess wird am 20. Mai fortgesetzt. Insgesamt fünf Folgetermine sind festgesetzt.