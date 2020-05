Gütersloh (gl) - Die Corona-Krise hat dem totgeglaubten Autokino eine Renaissance unerwarteter Art beschert. In Bielefeld-Brackwede startet am Mittwoch, 20. Mai, eine etwas andere Pkw-Bühne, die statt Hollywoodklassikern kultige Film- und Bühnenangebote mit Ostwestfalen-Bezug präsentiert.

Hinter dem Projekt steckt die Gütersloher Weberei mitsamt ihren Machern Steffen Böning und Andreas Oehme. Unterstützt wird das Projekt von der Volksbank Bielefeld-Gütersloh und weiteren Unternehmen. „Genau wie bei unserer Kulturarbeit vor Ort verstehen wir uns nicht als Mainstream-Veranstaltungshalle, sondern als Programmmacher für regionalen, aussagestarken und manchmal auch verrückten Inhalt“, erklärt Geschäftsführer Steffen Böning.

Tatort-Kneipenquiz hinter dem Lenkrad

Zu sehen gibt es im Brackweder Gleisdreieck an der Duisburger Straße 4 laut Ankündigung der Weberei den NRW-Klassiker „Schimanski – Zahn um Zahn“ (Mittwoch, 20. Mai), den ostwestfälischen Kultfilm „Als der Jaguar nach Herford kam“ (Donnerstag, 21. Mai), den Trash-Blockbuster „Operation Dance Sensation“ der Brüder Gosejohann (Freitag, 22. Mai) sowie zum Abschluss das Live-Programm des Bielefelder Comedians Ingo Oschmann. „Eingeleitet werden alle Angebote selbstverständlich mit Specials – vom Talk mit den Filmemachern bis zu klassischen Bürgerkiez-Formaten wie einem Tatort-Kneipenquiz“, verspricht Böning.

Möglich sei das Projekt durch das Engagement des Bielefelder Event- und Kulturgastronomen Andreas Oehme geworden, heißt es in der Mitteilung der Weberei. Der habe mit dem Gleisdreieck einen Ort gefunden, der weder Lärm noch Abgase in die Innenstadt treibe und gleichzeitig den Charme eines Supermarktparkplatzes biete. Mit seinem Netzwerk und in enger Abstimmung mit den Bielefelder Behörden habe er die umfangreichen Rahmenbedingungen für die Pkw-Kulturbühne geschaffen. „Das war ein Ritt auf dem kritischen Pfad. Aber das Ergebnis beweist, dass es sich gelohnt hat“, fasst Oehme die Arbeit der vergangenen Wochen zusammen.

Kinotechnik für etwa 200 Autos

Schon direkt nach dem Shutdown sei Oehme mit der Idee gestartet. Programmatisch und konzeptionell eine echte Alternative zum klassischen Autokino zu entwickeln, sei dennoch ein langer Weg gewesen. Die technische Realisierung der Kinotechnik für die etwa 200 Autos übernimmt das Unternehmen MMC aus Gütersloh. Tickets gibt es ab heute im Internet.

Zu den einzelnen Beiträgen:

Tatort – Zahn um Zahn:

Der WDR-Klassiker aus dem Jahr 1985 war der erste Tatort, der zunächst als Kinofilm erschien und damit die Bedeutung der NRW-Ermittler Schimanski und Thanner unterstrich. Die Orte des Geschehens sind Duisburg und Marseille. Handgreiflichkeiten, eigenständige Ermittlungen sowie Milieu-Einsichten und viel Gesellschaftskritik stehen im Mittelpunkt. Dazu gibt es eine Spezialvariante des Weberei-Kneipenquizes, das alle Gäste vor dem Film in der Tatort-Edition im Auto spielen können.

Als der Jaguar nach Herford kam:

Das Werk des hiesigen Filmemachers Rainer Bärensprung erzählt, wie die Jugendbewegung der 1960er-Jahre in der ostwestfälischen Provinz vonstatten ging. Neun Menschen aus dem Kreis Herford werden von dieser Zeit bis heute begleitet und porträtiert. Rainer Bärenfang ist laut Ankündigung der Weberei vor dem Film vor Ort und verrät im Gespräch Hintergrundinfos zu seinem Filmprojekt.

Operation Dance Sensation:

Der Film aus der Zeit 2002/2003 ist ein Werk der Gütersloher Brüder Thilo und Simon Gosejohann, die mit ihrem Label „Neverhorst“ in Anlehnung an ihren Geburtsort Niehorst für budget-arme, kultige Trashfilme stehen. Der Film feierte 2003 in diversen Programmkinos des Landes große Erfolge. Die skurrile Geschichte spielt im Vietnamkrieg und zeigt außerdem die Geschehnisse 20 Jahre später. Der Film „wird durch die Besetzung und Handlung mit ostwestfälischem Einschlag auch auf der Autokino-Bühne viel Erstaunen und Gelächter hervorrufen“, heißt es in der Ankündigung.

Ingo Oschmann:

Der gebürtige Bielefelder feierte seinen Durchbruch 2003 bei der Talentsuche „Star Search“ und ist seitdem von keiner deutschen Comedy-Bühne mehr wegzudenken. Oschmann, der in den 1990er-Jahren als Zauberkünstler begann, präsentiert sein auf das Autokino zugeschnittenes Programm „Mit Abstand – mein bestes Programm“ live in Brackwede.