Gerade jetzt werde der zusätzliche Platz genutzt, um die Abläufe auf dem Entsorgungspunkt in Corona-Zeiten zu entzerren, heißt es in einer Mitteilung der

Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr, samstags bis 13 Uhr. Montags ist der Entsorgungspunkt an der Carl-Zeiss-Straße 58 geschlossen.

Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen im Kreis Gütersloh (GEG). Im Oktober starteten die Bauarbeiten. „Der Entsorgungspunkt wird gut von den Bürgern angenommen. Wir tragen dem mit der Erweiterung Rechnung“, benennt GEG-Geschäftsführer Thomas Grundmann einen der Gründe für den Ausbau. Darüber hinaus nutze die Stadt Gütersloh, die den Entsorgungspunkt gemeinsam mit der GEG betreibt, künftig eine neue Halle für die Lagerung und den Umschlag von Straßenkehricht. „Die gute Zusammenarbeit wird ausgebaut und weitergeführt“, freute sich Bürgermeister Henning Schulz bei einem Besichtigungstermin. „Vor allem ist der Besuch des Entsorgungspunkts ab sofort für die Gütersloher komfortabler.“

Abgesenkte Container

Das ist neu: Im abgesenkten so genannten Sägezahn haben jetzt vier Container mehr Platz. Die Kunden können ihre Abfälle einwerfen, ohne zuvor Treppen steigen zu müssen. Außerdem können Lastwagen auf der erweiterten, abgesenkten Fläche wenden. Das erhöht die Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter des Entsorgungspunkts und für die Fahrer. Kundenfahrzeuge verkehren in diesem Bereich nicht.

Maskenpflicht

Der Abladebereich für die Kunden des Entsorgungspunkts wird entzerrt, Wartezeiten reduziert und mehr Kapazitäten für die Aufnahme von Abfällen geschaffen. „Der zusätzliche Platz kann jetzt auch gut dazu genutzt werden, um die Vorgaben zum Infektionsschutz einhalten zu können“, betonte Landrat Sven-Georg Adenauer. Es gelten derzeit besondere Regeln: Kunden und Mitarbeiter müssen Abstand halten. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist Pflicht. Nur wenige Fahrzeuge werden zeitgleich eingelassen. Hilfe beim Entladen gibt es nur sehr eingeschränkt. Der Entsorgungspunkt Gütersloh wurde 2012 in Betrieb genommen. Inzwischen kommen mehr als 50 000 Bürger pro Jahr, um Abfälle und Wertstoffe abzugeben. Samstags ist am meisten los, obwohl die Öffnungszeit am kürzesten ist: An diesem Tag kommen durchschnittlich 230 Kunden. Die Baumaßnahme kostete rund 700 000 Euro.