Gütersloh (ei) - Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Samstag: Eine Minute vor 2 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr sowie die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Gütersloh mit dem Alarmstichwort „Menschenleben in Gefahr“ zum Brandeinsatz in die Straße Unter den Ulmen gerufen. Im Treppenhaus des Neun-Familienhauses brannte im zweiten Obergeschoss Feuerwehrangaben zufolge Unrat.