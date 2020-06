Insgesamt waren im Kreis Gütersloh waren zum Stand 2. Juni, 0 Uhr, 679 (1. Juni: 678; 31. Mai: 673; 30. Mai: 669) laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Davon gelten 608 (1. Juni: 593; 31. Mai: 591; 30. Mai: 589) Personen als genesen und 52 (1. Juni: 66; 31. Mai: 63; 30. Mai: 61) als noch infiziert.

Von diesen 52 Personen befinden sich 51 in häuslicher Quarantäne, laut Auskunft der vier Krankenhäuser - so der Kreis - wird derzeit 1 Patient (1. Juni: 1) stationär behandelt.

Im Kreis Gütersloh sind 19 Personen (1. Juni: 19) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.

Am langen Pfingstwochenende hatte der Kreis Gütersloh die Zahlen nicht täglich aktualisiert. Der Anstieg der Zahl der Genesenen und der Rückgang der Zahl der aktiven Fälle in der Zeit vom 31. Mai bis zum 2. Juni gehe auf das Auslaufen von Quarantänen zurück, die im Zusammenhang mit den Infektionen bei Westcrown in Dissen ausgesprochen worden seien. “In der Allgemeinbevölkerung kommt es derzeit kaum zu nachgewiesenen Neuinfektionen”, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.