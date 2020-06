Gütersloh (gl) - Die Polizei hat am Mittwoch zwei Ladendiebinnen aus Duisburg, festgenommen, die in der Gütersloher Innenstadt unterwegs waren. Die Frauen waren beobachtet worden. Die Polizei hatte eine Halterabfrage für ein Auto mit Duisburger Kennzeichen durchgeführt, das am Rand der Innenstadt stand.