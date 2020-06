Der Tod von George Floyd in Minneapolis und Polizeigewalt in den USA gegen Afroamerikaner beschäftigen auch hierzulande viele Menschen. Am Donnerstag hatten in Bielefeld an die 500 Teilnehmer demonstriert. Für die Veranstaltung am Samstag, 6. Juni, in Gütersloh sind 100 bis 150 Teilnehmer angemeldet.

„Black lives matter“ (deutsch: „Schwarze Leben zählen“) ist eine internationale Bewegung, die in der afroamerikanischen Gemeinschaft in den USA entstanden ist und sich gegen Gewalt gegen Schwarze und Farbige einsetzt, wie auf Wikipedia nachzulesen ist.