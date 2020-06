Auf Einladung der St.-Hubertus-Schützen spielte das GTown Rock Orchestra ein Autokonzert auf dem Schützenplatz in Avenwedde. 65 Autos stehen am Donnerstagabend in Reih‘ und Glied auf dem Festplatz. Auf einer mobilen Bühne spielt das GTown Rock Orchestra, der Ton wird über das Autoradio empfangen. Sowohl für die Musiker als auch für das Publikum ist es ein ungewohntes Konzert. „Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind“, sagt Sängerin Carina Schmikale. „Es macht großen Spaß nach dieser langen Zwangspause wieder aufzutreten. Trotzdem bleibt das Problem: Autos kann man so schlecht bewegen und euch kann man in den Autos so schlecht tanzen sehen.“

Tanzen zur Musik wäre noch schöner

Die Musiker spielen einen bunten Mix der größten Hits der vergangenen 40 Jahre. Von Tina Turners „The Best“ über „Let me entertain you“ von Robbie Williams bis hin zu Rapstücken wie „Jein“ von Fettes Brot oder „Dickes B“ von Seeed ist für jeden Geschmack etwas dabei. Da die Zuschauer im Auto sitzen bleiben müssen, werden sie erfinderisch. Die klassische Lichthupe zum Applaus wird ergänzt durch die Handytaschenlampen, die aus den Fenstern gehalten werden. Andrea Flötotto und Delia Wickern haben es sich gemütlich gemacht und verfolgen bei einem Getränk das Autokonzert. „Es ist etwas Besonderes“, sagt Andrea Flötotto. „Aber es ist schöner, wenn man zu der wunderbaren Musik auch tanzen kann.“

„Abwechslung unter den geltenden Bestimmungen“

Auch Bürgermeister Henning Schulz hat sich mit seiner Frau Imme auf den Weg gemacht. „Das GTown Rock Orchestra ist eine ganz tolle Truppe“, sagt Schulz. „Sie waren mit der Delegation der Stadt im vergangenen Jahr in unserer Partnerstadt Graudenz und haben bei einem Stadtfest den Menschen dort mächtig eingeheizt. Unter den geltenden Bestimmungen ist so ein Konzerterlebnis eine Abwechslung.“

Handylichter bringen Schützenplatz zum Strahlen

Die Musiker machen auf dem Schützenplatz mächtig Stimmung. „Gebt mir eine Lichthupe!“ oder „Wo sind die Scheibenwischer?“ ruft Carina Schmikale. Die Zuhörer sind begeistert. Sie singen, klatschen aus den Autofenstern und schauen aus den geöffneten Schiebedächern. Es ist kurz vor 21.30 Uhr als die GTowns das letzte Lied spielen: „No Woman no cry“ von Bob Marley. Ein Meer aus Handylichtern, Warn- und Fernlichtanlagen bringt den Schützenplatz zum Strahlen.