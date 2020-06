Gütersloh (WB/dpa/du). Der Kreis Gütersloh gehört in der Corona-Entwicklung bundesweit zu den traurigen Spitzenreitern. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gehört er mit Aichach-Friedberg (Bayern), Greiz (Thüringen) und Verden (Niedersachsen) zu den Landkreisen mit besonders vielen Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Wie berichtet, war die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Gütersloh über das vergangene Wochenende um 48 gestiegen. Allein 46 von ihnen stehen in Zusammenhang mit dem Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda Wiedenbrück . Damit lag die Zahl der Infizierten (Stand Montag) bei 799. 666 von ihnen galten als genesen, 113 als noch infiziert.

Im Kreis Aichach-Friedberg stehen die auffälligen Zahlen mit einem Spargelhof, deren Mitarbeiter aus vorwiegend aus Polen und Rumänien stammen und in Sammelunterkünften leben. In Greiz hängt der Anstieg offensichtlich mit mehreren größeren Familienfeiern zusammen. In Verden ist wohl ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim ausschlaggebend.

149 Landkreise coronafrei

Bund und Länder haben sich darauf veständigt, dass die Kontaktbeschränkungen geprüft werden, sobald in Kreisen oder kreisfreien Städten die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche um 50 pro 100.000 Einwohner übersteigt. Im Kreis Gütersloh wäre diese Schwelle bei 182 erreicht. Ein Automatismus setze dann aber nicht ein, betont die Kreisverwaltung des Kreises Gütersloh. Dennoch appellieren Landrat und Krisenstab an das Unternehmen Tönnies, die Lage in den Griff zu bekommen.

Laut RKI haben bundesweit 149 von 412 Landkreise keine Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen registriert. Aktuelle Zahlen für Dienstag für den Kreis Gütersloh liegen derzeit noch nicht vor.