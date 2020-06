Gütersloh (gl) - Auf dem Gelände der Waldorfschule an der Hermann-Rothert-Straße in Friedrichsdorf hat am Montagmorgen eine Holzhütte gebrannt. Zeugen hatten die Feuerwehr gegen 1 Uhr informiert. Weiterer Schaden an benachbarten Gebäuden entstand ersten Erkenntnissen nach nicht.