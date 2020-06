Zahl der Infizierten steigt weiter

Dort sind nach Auskunft des Kreises etwa 600 Abstriche genommen worden. „Zum Stand 24. Juni (13.30 Uhr), lagen 230 Befunde vor, davon waren 229 negativ. Ein Befund befindet sich in der Abklärung.“

Insgesamt sind bislang im Kreis Gütersloh 2054 Coronainfektionen im Labor bestätigt worden. Das sind 102 mehr als am Dienstag. 722 gelten als genesen (+19).

Von den 1311 aktiv Infizierten befinden sich 1284 in häuslicher Quarantäne. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 27 Patienten (23. Juni: 21) stationär behandelt. Davon werden 5 Personen (23. Juni: 6) intensivpflegerisch versorgt und 3 Personen (23. Juni: 2) müssen beatmet werden. Im Kreis Gütersloh sind 21 Personen (23. Juni: 21) verstorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Testergebnisse aufgeteilt nach Städten

Borgholzhausen: 27 bestätigte Fälle, 0 Todesfälle

Gütersloh: 454 bestätigte Fälle (+47), 2 Todesfälle

Halle: 52 bestätigte Fälle, 5 Todesfälle

Harsewinkel: 96 bestätigte Fälle (-2), 1 TodesfallHerzebrock-Clarholz: 81 bestätigte Fälle (+3), 0 Todesfälle Langenberg: 53 bestätigte Fälle (+2), 0 Todesfälle Rheda-Wiedenbrück: 575 bestätigte Fälle (+54), 0 Todesfälle Rietberg: 110 bestätigte Fälle (+9), 1 TodesfallSchloß Holte-Stukenbrock: 38 bestätigte Fälle, 1 Todesfall Steinhagen: 59 bestätigte Fälle, 7 Todesfälle Verl: 86 bestätigte Fälle (+7), 0 Todesfälle Versmold: 44 bestätigte Fälle, 0 Todesfälle Werther: 21 bestätigte Fälle, 3 Todesfälle

Der Kreis Gütersloh weist darauf hin, dass die Daten für die einzelnen Städte jeweils um Mitternacht automatisch aus der Datenbank generiert werden. Bislang seien nicht alle Testergebnisse der Reihentestungen bei Tönnies von vergangenem Samstag in diese Statistik eingeflossen. Gleiches gelte für die Tests in den Wohnungen der Tönnies-Beschäftigten, die vergangenen Samstag gestartet sind. Die Ergebnisse werden schrittweise eingepflegt, heißt es.

„Wenn ein positiver Befund aus dem Labor gemeldet wird, nimmt das Infektionsteam des Kreises Gütersloh Kontakt – in der Regel telefonisch – zu der Person auf, informiert über das Ergebnis, fragt nach der gesundheitlichen Verfassung und vielem mehr. Erst danach kann die Aufnahme in die Datenbank erfolgen, in der diese ganzen Parameter erfasst werden.“