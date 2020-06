Gütersloh (sib) - „Schönen guten Tag, mein Name ist Clemens Tönnies, ich bin Milliardär und Fleischgigant. Lockdown in Gütersloh“: Das sagt Oliver Pocher, verkleidet als Clemens Tönnies, mit zurückgegelten Haaren und dem Versuch eines ostwestfälischen Dialekts, in seiner aktuellen Instagram-Story.