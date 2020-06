Auf vier Reifen zum Corona-Test

Während der Probenentnahme können die Testpersonen im Auto sitzen bleiben. Auf vier Spuren können sie in den ehemaligen Hangar beziehungsweise in die alte Hubschrauberhalle einfahren, wo Mitarbeiter der Bundeswehr den Abstrich nehmen.

Doch nicht nur die Bundeswehr ist im Zuge der Massentestung im Einsatz. Auch Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst und viele weitere Helfer sind dabei. „Es kommt gar nicht darauf an, welche Farbe die Uniform hat. Die Zusammenarbeit aller Kräfte sei hervorragend“, sagt Kreis-Pressesprecher Oliver Eichstätt.

Nicht alle auf einmal

Wie viele Menschen sich engagieren, vermag er nicht zu schätzen. Es seien mehrere Hundert, vieleicht sogar mehr als 1000, sagt er. Insgesamt gibt es im Kreis Gütersloh jetzt zehn Testzentren. Geplant sind 10.000 Tests täglich. Im benachbarten Warenporf sind es fünf Zentren.

Zunächst sollen die Abstriche im Kreisgebiet bis einschließlich Sonntag gemacht werden, und zwar täglich von 8 bis 22 Uhr. Eichstätte appelliert an die Menschen im Kreisgebiet, nicht unbedingt noch am Donnerstagabend zu kommen, um so den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die Abstriche möglichst geordnet abarbeiten zu können.

Mehrsprachige Hotline Der Kreis Gütersloh weist darauf hin, dass er für Fragen eine kostenlose mehrsprachige Hotline geschaltet hat: Rumänisch (Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr): 05241/85-4513. Bulgarisch (Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr): 05241/85-4512. Polnisch (Freitags 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr): 05241/85-4573. ...

Und wer informiert über das Ergebnis? Mitunter wollen die Getesteten ja einen schriftlichen Nachweis über einen negativen Test. Fakt ist: Das Labor in Bad Salzuflen, das die Abstriche auswertet, verschickt ein schriftliches Ergebnis per Post.

Die Testkapazität wurde inzwischen aufgestockt. Auch ein Kölner Labor unterstützt bei der Auswertung.

Wie der Kreis Gütersloh mitteilt, müssen auch privat Versicherte nicht selbst für die Kosten aufkommen. In den Diagnosezentren und bei den niedergelassenen Hausärzten mit Kassenzulassung kann man sich kostenlos testen lassen.

Informationen zum Infektionsschutz und Kontaktmanagement gibt es unter Tel. 05241/85-1700. Die Bürger-Hotline ist unter Tel. 05241/85-4500 zu erreichen.