Aktuell verlangen Schleswig Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Bayern von Touristen aus den beiden Landkreisen einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dabei soll das Datum des Abstrichs entscheidend sein. Die Labore, die die Corona-Abstriche auswerten, dürfen den Bürgern das Testergebnis aber nicht per E-Mail mitteilen. Das bestätigte Prof. Dr. Carsten Tiemann vom Labor Krone in Bad Salzuflen, das unter anderem Abstriche aus dem Kreis Gütersloh auswertet. „Befunde per E-Mail zu verschicken ist verboten. Wir müssen den Postweg nutzen”, sagt der Laborleiter für Molekulare Diagnostik.

Zum Zeitablauf erklärte Tiemann, das Labor verfüge 24 Stunden nach Eingang des Abstrichs über das Ergebnis. Einmal am Tag würden die Befundberichte gesammelt zur Post gebracht, sie seien in der Regel am nächsten Tag beim Patienten.

Da aber zwischen der Entnahme des Abstrichs in den Abstrichzentren und dem Eintreffen im Labor Zeit vergeht und nicht jeder Urlauber an dem Tag verreist, an dem er das schriftliche Ergebnis in der Hand hält, sind die 48 Stunden schnell überschritten.

Eine Internistin aus dem Kreis Gütersloh, die seit Mittwoch Abstriche bei ihren Patienten nimmt, sagte, das Verfahren lasse sich unter Umständen beschleunigen, wenn man nicht die Abstrichzen­tren nutze, sondern zu einem Arzt gehe. „Ich möchte keinen Run auf die Praxen auslösen, aber Fakt ist: Jeder Arzt ist online mit seinem Labor verbunden und erhält einen Befund, sobald er vorliegt. Dann entfällt natürlich der eine Tag, den die Post braucht.”

Über die beiden Kreise war am Dienstag der Shutdown verhängt worden, weil die Infektionszahlen im Schlachtbetrieb Tönnies durch die Decke gegangen waren. Wie das Virus in den Betrieb gekommen sei, sei noch unklar, sagte Jan Focken, Sprecher des Kreises Gütersloh, am Donnerstag. Eine Rolle könne aber eine Kirche in Herze­brock-Clarholz gespielt haben. Die evangelische Gemeinde hat ein großes Einzugsgebiet und bietet Gottesdienste und andere Veranstaltungen für Rumänen an. Mehrere Tönnies-Mitarbeiter, die später positiv getestet wurden, hatten dort am 17. Mai an einem Gottesdienst teilgenommen.

Innerhalb des Schlachtbetriebs könnte sich das Virus dann nach Meinung des Bonner Hygienikers Prof. Martin Exner über eine Klimaanlage verbreitet haben, die keine Frischluft zuführt, sondern die Luft nur kühlt und umwälzt. Das Unternehmen Tönnies kündigte an, diese mögliche Quelle mit technischen Nachrüstungen auszuschalten.