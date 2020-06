„Besonders hart sind insbesondere die Gastronomie, die Hotellerie und die Reisebusunternehmer durch den Lockdown betroffen. Nahezu täglich werden uns von unseren heimischen Betrieben Kopien von Stornierungen zugeleitet. Da werden Hotelbuchungen abgesagt, weil sich eine größere Gruppe nicht gemeinsam im Kreis Gütersloh aufhalten darf, Tischreservierungen storniert, kleine Geburtstagsfeiern in andere Gaststätten außerhalb des Kreises verlegt und Busreisen dürfen gänzlich nicht stattfinden. Nachdem bereits im März und April gerade diese Betriebe schon starke Einbußen durch die verordneten Geschäftsschließungen hatten, sind die jetzigen erneuten deutlichen Umsatzrückgänge existenzbedrohend. Auswirkungen auf die Zeit nach einem Lockdown sind gerade in der Gastronomie und Hotellerie unausweichlich“, heißt es in einem Schreiben, das Henning Schulz (Gütersloh), Michael Esken (Verl), Marco Diethelm (Herzebrock-Clarholz), Hubert Erichlandwehr (Schloß Holte-Stukenbrock), Theo Mettenborg (Rheda-Wiedenbrück), Michael Meyer-Hermann (Versmold) und Landrat Sven-Georg Adenauer unterzeichnet haben.

Ein Aussterben der benannten Branchen in den Kommunen solle so verhindert werden. „Wir bitten Sie und fordern Sie zugleich auf, ein solches Förderprogramm für den Kreis Gütersloh sehr kurzfristig zu verabschieden und schnelle, unbürokratische Hilfe zu ermöglichen“, schreiben die Stadtoberhäupter.