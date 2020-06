Kreis Gütersloh meldet 107 Corona-Infektionen ohne Tönnies-Bezug binnen sieben Tagen

Insgesamt seien zum Stand 28. Juni, 0 Uhr, 2.250 (27. Juni: 2.203) laborbestätigte Coronainfektionen erfasst gewesen – kumulierte Zahlen seit Beginn der Pandemie.

Davon gelten 759 (27. Juni: 748) Personen als genesen und 1.470 (27. Juni: 1.434) als noch infiziert. Von diesen 1.470 Personen befinden sich 1.443 in häuslicher Quarantäne.

Laut Auskunft der vier Krankenhäuser – so die Kreisverwaltung – werden derzeit 27 Patienten (27. Juni: 29) stationär behandelt. Davon würden 5 Personen (27. Juni: 5) intensivpflegerisch versorgt und 2 Personen (27. Juni: 2) müssten beatmet werden.

Im Kreis Gütersloh sind seit Beginn der Pandemie 21 Personen (27. Juni: 21) verstorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Von den Tests, die im Diagnosezentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh gemacht worden sind, seien 4.428 Befunde zurück, davon seien 14 positiv gewesen.

Nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) kommt der Kreis zu folgender Bewertung: Die Zahl der positiven Tests in der übrigen Bevölkerung – also bei jenen, die keinen direkten Bezug zu den Tönnies-Beschäftigten haben – steige merklich an, die Mehr­zahl der betroffenen Personen sei offenbar asymptomatisch. Zurzeit sei der Anstieg vermutlich durch die starke Ausweitung der Testung von asymptomatischen Personen bedingt. Ein gutes Zeichen sei: Es sei weiter kein Anstieg der Erkrankten zu verzeichnen.

Um unterhalb der Marke für verschärfte Maßnahmen von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu bleiben, darf es im Kreis maximal 182 neue Fälle innerhalb einer Woche geben. Stand Sonntag, 0 Uhr, summierte der Kreis die Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 671. Das wären 184 pro 100.000 Einwohner - also deutlich über der 50er-Marke. Diese Zahl weicht allerdings von der vom RKI für den Kreis Gütersloh kommunizierten 132,9 pro 100.000 Einwohner ab, was gleichwohl auch noch deutlich zu viel wäre, um von einem Ende der Beschränkungen auszugehen.

Die Aufteilung der aktiven Fälle auf die Kommunen (in Klammern der Vergleich zum Vortag):

Borgholzhausen 3

Gütersloh 419 (+10)

Halle 1

Harsewinkel 36 (-3)

Herzebrock-Clarholz 80 (+6)

Langenberg 40 (-1)

Rheda-Wiedenbrück 746 (+20)

Rietberg 53 (+1)

Schloß Holte-Stukenbrock 0

Steinhagen 10 (+1)

Verl 78 (+2)

Versmold 1

Werther 3