Kerze löst Brand in Wohnzimmer aus

Gütersloh (ei) - Weil der Rauchmelder sie um 4.08 Uhr geweckt hat, haben eine Frau und ihr Kind am Dienstagmorgen rechtzeitig ihre brennende Wohnung am Rudolstädter Weg in Gütersloh verlassen können. Vermutlich hatte eine Kerze im Wohnzimmer der Wohnung im ersten Obergeschoss das Feuer entfacht.