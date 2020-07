Neue Corona-Regeln in Pflegeheimen

NRW lockert Vorschriften für Besuche – Kritik in Bezug auf das Kreisgebiet Gütersloh

Bielefeld/Gütersloh (WB). In Nordrhein-Westfalen gelten von heute an in den Einrichtungen für stationäre Kurzzeit- und Dauerpflege neue Regeln für Besucher und Bewohner. Damit werden die Besuchszeiten vielerorts deutlich ausgeweitet. Kritik gibt es daran, dass die meisten gelockerten Vorschriften auch im von Corona schwer belasteten Kreis Gütersloh gelten.