Arvato gibt Mehrheit ab

Arvato Financial Solutions hat einen Sitz in Baden-Baden und zählt dort etwa 300 Beschäftigte. Bei dem Geschäft geht es darum, dass Unternehmen, die Online-Verkaufsplattformen betreiben, in Echtzeit über die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden informiert werden. Danach richtet sich in der Regel das Bezahlangebot der Online-Plattformen, also die Frage, ob der Käufer die Kaufsumme per Rechnung, Bankeinzug, Kreditkarte, Paypal oder einem anderen Bezahlsystem begleichen kann oder vielleicht in Vorkasse treten muss.

Das Risk Management von Arvato Financial Solutions, immerhin Deutschlands zweitgrößte Kreditauskunftei, wird mit dem Joint Venture Teil von Experian. Die Gesellschaft, die in 44 Ländern aktiv ist und deren Aktien an der Londoner Börse gehandelt werden, stellt mit Kai Kalchthaler auch den Chef. Er sieht gerade jetzt, da Onlineverkäufe in der Pandemie noch an Bedeutung an Bedeutung gewinnen, gute Chancen für das Joint Venture.