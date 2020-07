Infektionsrate im Kreis Gütersloh sinkt weiter

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit bis zu zweitägiger Verzögerung ermittelte Infektionsrate lag am Samstag bei 66,5. Sie wird am Sonntag unter 60 fallen und könnte nach aktuellem Stand am Montag die Marke von 50 erreichen.

Nachtestungen in Tönnies-Haushalten wohl größtes Restrisiko

Das wohl größte Restrisiko für die Hoffnungen auf ein Ende des Lockdowns am Dienstag um 24 Uhr scheinen derzeit die laufenden Nachtestungen durch mobile Teams in Haushalten mit Tönnies-Beschäftigten zu sein. Sollte hier noch einmal eine größere Zahl an positiven Befunden auftreten, würde dies die Infektionsrate nach oben treiben. Es ist aber fraglich, ob das Land seine – noch nicht terminierte – Entscheidung über das weitere Vorgehen hiervon abhängig macht. Denn die Tönnies-Beschäftigten und ihre Mitbewohner befinden sich seit mehr als 14 Tagen in Quarantäne, so dass es hier zu keinerlei Übertragung mehr in die Allgemeinbevölkerung gekommen sein dürfte.

Zuletzt hatte sich der Chef-Epidemiologe der Uniklinik Essen und Berater der Landesregierung, Professor Andreas Stang, optimistisch geäußert. Die zwischenzeitliche Befürchtung, dass sich außerhalb des Tönnies-Umfelds ein größerer Ausbruch ereignet hat, habe sich nicht bestätigt, sagte er der „WAZ“.