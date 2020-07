Von Mittwoch, 8. Juli, an dürften Eltern ihre Kinder wieder in die Kindertagesstätten bringen. „Es gelten wieder die Regelungen, wie sie in ganz Nordrhein-Westfalen gelten“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Als Grund für die Kitaöffnung wird die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster genannt, dass der Lockdown im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt wird.

Mit den wieder eingesetzten Beschränkungen des öffentlichen Lebens , die Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am 23. Juni verkündet hatte, mussten neben den Kitas auch alle Schulen wieder schließen. Diese sollen nach den Sommerferien wieder den Betrieb aufnehmen.