Gütersloh (gl) - Zum Brand eines Carports an der Straße Ellernhagen in Niehorst sind am Samstag Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Gütersloh und des Löschzugs Isselhorst ausgerückt. Gegen 15.10 Uhr wurde das Feuer in der Kreisleitstelle gemeldet.