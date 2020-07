„Da findet richtige Ausbeutung statt“, sagte Stegner am Sonntagabend bei „Bild live“. „Er (Amn. d. Red. Tönnies) hat eine Menge damit zu tun, dass wir da einen Corona-Hotspot hatten“, sagte Stegner. Er fügte hizu: „So jemand braucht nicht staatliche Hilfe durch Steuergelder, der sollte zur Verantwortung gezogen werden. Vielleicht kommt er irgendwann in staatliche Kost und Logis.“

Bei Tönnies würden Gesetze missachtet. Dem müsse mit aller Konsequenz nachgegangen werden. Mit Blick auf den Antrag des Unternehmens auf Erstattung von Lohnkosten durch das Land Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise sagte der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionschef im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“, es sei „unverschämt, dafür die Steuerzahler heranzuziehen.“

Der Schlachtbetrieb Tönnies und weitere Subunternehmer hatten Ende vergangener Woche beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe Anträge auf Erstattung von Lohnkosten durch das Land Nordrhein-Westfalen gestellt. Hintergrund sind die Quarantäne-Maßnahmen, die nach dem massiven Corona-Ausbruch unter Tönnies-Arbeitern am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück verhängt wurden.

Infektionsschutzgesetz sieht Erstattung vor

Das Infektionsschutzgesetz sieht nach Angaben der Behörden eine Erstattung vor, wenn Gesundheitsämter einen Betrieb schließen und Quarantäne anordnen. Bei Tönnies hatten sich rund 1400 Arbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die ersten Fälle waren nach Tests Mitte Juni bekannt geworden.

Vorübergehend waren deshalb zusätzliche Corona-Einschränkungen des öffentlichen Lebens für den Kreis Gütersloh und auch für den Nachbarkreis Warendorf verhängt worden. Dort wohnen ebenfalls viele Tönnies-Mitarbeiter.

Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring forderte Tönnies in der Sendung am Sonntag zum freiwilligen Verzicht auf Staatshilfen auf. „Das sollte nicht der Steuerzahler ausbügeln“, sagte Mohring. Ähnlich äußerte sich auch CSU-Generalsekretär Markus Blume: „Bei Tönnies ist Aufklärung notwendig, was da eigentlich passiert ist, wo geltendes Recht und Gesetz nicht eingehalten wurde. Klar ist, dass das nicht auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen werden kann.

Neue Filteranlagen werden getestet

Beim Fleischverarbeiter Tönnies werden am Montag neue Filteranlagen getestet. Mit Rauch wird geprüft, ob die neuen Filter funktionieren - ob sie also kleine Partikel wie Coronaviren aus der Luft herausfiltern. Begleitet werden die Tests unter anderem von Wissenschaftlern der Uni Bonn.

Die Forscher hatten schon wenige Tage nach dem Massenausbruch mit dem Coronavirus Mitte Juni die Lüftungsanlage in der Schlachtung und Zerlegung als möglichen Faktor für die Virusausbreitung identifiziert. Von den Tests dürfte maßgeblich abhängen, wann Tönnies den Schlachtbetrieb wieder aufnehmen darf.