Die Aufhebung der Einreisebeschränkung für Menschen aus dem Kreis Gütersloh wurde auf der Internetseite des Auswärtigen Amts mitgeteilt. Güterslohs Landrat Sven-Georg Adenauer hatte bereits vor einigen Tagen an Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz geschrieben .

In dem Schreiben heißt es laut einer Pressemitteilung des Kreises: „Mich erreichen täglich viele Mails von Bürgerinnen und Bürgern meines Kreises, die sich sehr gerne zum Urlaub in die schöne Republik Österreich aufmachen würden. Diesen Wunsch haben im Übrigen auch viele Geschäftsleute aus dem wirtschaftsstarken Kreis Gütersloh (Miele, Claas, Bertelsmann, Storck, Hörmann, Nobilia, Beckhoff und andere...).Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in diesem Sinne entscheiden würden.“

Seit dem 29. Juni mmussten Einreisende aus dem Kreis Gütersloh ein ärztliches Attest für einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie nach Österreich wollten. Nun hat Österreich reagiert und ermöglicht Menschen aus dem Kreis wieder die Einreise.