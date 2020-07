Gütersloh (ei) - Bei einem heftigen Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Sundernstraße in Gütersloh ist am frühen Samstagabend ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann wurde zunächst am Unfallort wiederbelebt. Er soll nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt gewesen sein.