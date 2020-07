Gütersloh (ei). Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Sundernstraße in Gütersloh ist ein 22-jähriger Gütersloher am Samstagabend gestorben. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt. Er wurde an der Unfallstelle wiederbelebt und starb kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus.

Von Westfalen-Blatt