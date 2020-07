Gütersloh (gl) - Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Kindertagesstätte am Postdamm eingedrungen. Einer wurde gestellt. Einen weiteren suchte die Polizei mit Hilfe eines Hubschraubers. Ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.