SKF-Lotsenstelle unterstützt Alleinerziehende

Gütersloh (gh) - Der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) Gütersloh hat seinen Jahresbericht 2019 veröffentlicht. Die Zahl der Mitarbeiter ist gestiegen: Der 1924 gegründete Verein zählte im vergangenen Jahr 62 Mitglieder (plus 2), 51 ehrenamtliche Mitarbeiter (plus 14) und 16 Hauptberufliche (plus 2). Dies sei unter anderem durch die neu eingerichtete Lotsenstelle für alleinerziehende Mütter begründet.