„Für mehr Tierwohl zahlt der Verbraucher an der Kasse“

Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) hat am Freitag in Gütersloh eine Zwischenbilanz der Corona-Pandemie gezogen. Mit dabei: Hugo Gödde, Aufsichtsrat der Neuland Fleischvertrieb GmbH, und Armin Wiese von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Beringmeier: 35 Schlachthöfe in NRW dürfen derzeit schlachten

Die Lehre aus dem Fleischskandal könne nicht sein, dass „wir bis zum Kühlschrank verantwortlich sind. Aber unsere Verantwortung erlischt auch nicht, wenn die Schweine den Hof verlassen“, so Beringmeier. 400.000 Schweine könnten derzeit nicht geschlachtet werden. „Derzeit haben wir in NRW 35 Schlachthöfe, die schlachten können und schlachten dürfen. Und ich wäre froh, wenn wir diese Zahl halten könnten“, sagt der WLV-Chef.

Klar ist für ihn, dass der Fleischverzehr sinken werde – und damit auch der Tierbestand. „Wenn wir eine andere Tierhaltung wollen, dann muss das am Ende der Verbraucher an der Kasse zahlen.“ Beringmeier plädiert für einen Tierwohl-Fonds, deren Erlöse den Erzeugern zufließen, die mit ihren Tieren entsprechend anständig umgehen, und nennt eine Zahl: 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch auf den Endpreis im Handel. An der Ladenkasse solle der Mehrbetrag erhoben und ausgewiesen werden. Das sei erschwinglich. Bei einem durchschnittlichen Jahreskonsum von 60 Kilo Fleisch pro Einwohner in Deutschland wären 40 Cent pro Kilo Fleisch zwei Euro mehr im Monat. Allerdings seien viele Hürden zu überwinden. Und vor allem: „Der Handel darf diese 40 Cent nicht bei uns einpreisen, das muss verhindert werden.“

Träger des Vermarktungslabels Neuland lassen bei Tönnies schlachten

Die Macht der vier Handelsriesen spürt auch das Vermarktungslabel Neuland, das in dieser Woche in den Fokus geraten ist. Getragen wird das Label vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), vom Deutschen Tierschutzbund und von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Trotz ihrer Kritik an den Bedingungen in der Fleischindustrie haben sich die Neuland-Träger selbst für Schlachtungen bei Tönnies entschieden. Neuland-Aufsichtsrat Hugo Gödde rechtfertigt das so: „Die Schlachtbedingungen bei Tönnies sind, anders als die Ar­beitsbedingungen, nicht schlecht. Und bei der Vermarktung unserer Fleischprodukte kommen wir um den Handel nicht herum. Wir haben mit Aldi einen langfristigen Vertrag geschlossen. Und eine Bedingung ist, bei Tönnies schlachten zu lassen.“

Auch NGG-Gewerkschaftssekretär Armin Wiese sieht den Handel gefordert, damit in der Verwertungskette „nicht an jeder Stelle der letzte Cent ausgereizt wird”.

In den vergangenen 30 Jahren hätten Bauern bei Milch, Fleisch und Getreide keine Mehrerlöse erzielt, sagt Beringmeier und sieht einen Grund im Preisdruck. „Wir Bauern müssen von der Arbeit auf unseren Höfen leben können, egal ob Biohof oder konventioneller Hof. Der Rahmen muss passen, um mehr Tierwohl zu erreichen und Einkommen zu sichern.“