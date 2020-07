„Was für ein wunderbares Theater“

Anna Janosz ist dort Direktorin des Theaters und Kulturzentrums. Gütersloh kennt sie von verschiedenen Besuchen. Mit dem Chor, den sie viele Jahre lang leitete, gastierte sie unter anderem in der St.-Pankratius-Kirche und im Programm von Gütersloh International. Bisher hatte die langjährige Theaterchefin aber noch keine Gelegenheit, das Gütersloher Theater kennenzulernen. Umso begeisterter war sie, als sich bei ihrem Besuch spontan die Gelegenheit einer Führung mit Stephan Hübner, Veranstaltungsleiter der Kulturräume, ergab.

Markante Treppe, herrliche Skylobby

„Was für ein wunderbares Haus“, schwärmte Ana Janosz beim Rundgang und zeigte sich ebenso begeistert vom Theatersaal wie der Bühnentechnik. Aber vor allem hat es ihr auch die Architektur angetan – „mit ihren hellen Foyers, der markanten Treppe und der herrlichen Skylobby“. Zahlreiche Fotos dokumentieren Besuch und Details des Gütersloher Hauses, die sie nun in Grudziadz präsentieren wird.

Parallelen zwischen beiden Häusern

Zwischen beiden Theatern gibt es Parallelen. Wie Gütersloh hat auch Grudziadz kein eigenes festes Ensemble, macht aber Eigenproduktionen. In der polnischen Partnerstadt liegt der Schwerpunkt dabei auf Märcheninszenierungen, die von Grudziadz aus ins Land auf Tournee gehen. Darüber hinaus liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Musik. Auch Anna Janosz kommt aus diesem Bereich. An der Universität der Bezirkshauptstadt Bydgoszcz leitet sie als Professorin die Abteilung für Musikpädagogik, Theorie und Animation. An der Musikakademie in Gdansk hat sie zudem einen Lehrauftrag. Theaterleiterin ist sie seit 2003.

Musikgruppen schwärmen in Stadtteile aus

476 Plätze hat das Theater in Grudziadz. Zum Kulturzentrum gehören auch eine kleine Bühne mit 50 Plätzen und ein Konzertsaal mit 140 Plätzen. Auch hier wird die nächste Spielzeit von Hygiene- und Abstandskonzepten bestimmt sein. Zurzeit ist es geschlossen. Die Spielzeit wurde abgebrochen. Das wegen Corona abgesagte Frühjahrsfestival hofft man im nächsten Jahr durchführen zu können. Im Gespräch erzählte Anna Janosz, wie das Theater Grudziadz auf die Corona-Krise „geantwortet“ hat: Unter anderem, indem Musikgruppen in Wohnsiedlungen und Stadtteile ausgeschwärmt sind und Balkon-Konzerte vor Ort gegeben haben. Das heißt: Das Publikum blieb an den Fenstern und den umliegenden Balkons. „So haben wir immerhin Menschen erreicht, die vielleicht nicht ins Theater gehen“, sagt die Theaterchefin aus Polen, die auch gern wieder einmal dienstlich nach Gütersloh kommen würde. Anknüpfungspunkte für Zusammenarbeit und Austausch gibt es genug.