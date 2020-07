Im Parkbad türmte die lokale Blasmusik-Formation Homebrass mächtige Schallwellen auf. Gleich nach den leidigsten Lockdown-Zeiten bot sich eine Wahnsinns-Chance: Die Fusion mit Parkbad-Pächter Franz-Josef Füchtenschnieder und Event-Manager Micky Grohe machte tatsächlich ein Konzert vor großem Publikum möglich, da die trockengelegten Becken die erweiterten Hygieneauflagen im Rahmen der Covid-19-Pandemie erfüllen. Das veranstaltende Triumvirat entschied sich aus dem Bauch heraus für „Homebrass“, eine Gruppe, bei der optimale Lautstärke, gemixt mit Genres wie Pop, Hip-Hop, Rock, Funk und Jazz zusammentreffen. Bereits ab der ersten Note arbeiteten die jungen Bläser den am Himmel ersichtlichen Tiefdruckausläufern mit Kern über Schottland und Island mit Hochdruck entgegen. So konnte die Equipe nahezu niederschlagsfrei bis ins Finale rauschen.

Bereits im ersten Set generierte Stevie Wonders Klassiker „Superstition“ optimale Luftzirkulation mit extrem hörbaren Turbulenzen. Schon folgten ein speziell dosierter „Rap-Mix“, dann der Rihanna-Song „Umbrella“ und die reine Rocknummer „1973“. Mit dem Titel „Mezmerize“ der armenisch-amerikanischen Heavy-Metal-Band System of a Down schloss der erste Teil, der nachhaltigen Applaus erntete.

In der zweiten Halbzeit wurde das Homebrass-Spiel noch druckvoller. Das Team querte komplett die Mittellinie des Beckens und positionierte sich noch näher zu den Fans. Zum perfekten „Home Run“ trugen auch die beiden Perkussionisten Alexander Wyrwol und Sebastian Wiwianka bei, die Seite an Seite wie ein großes Schlagzeug klingen. „V.I.P.“ von Mrs. Nina Chartier erschallte, und der Sousaphonist und Moderator Johannes Theißing, der mit Charme und besonders satten Basslinien durchs Programm führte, kündigte den Megahit des im November 2018 jung verstorbenen Jazz-Trompeters und Grammy-Gewinners Roy Hargrove an. Dessen Meisterstück arrangierte für die Homebrass-Sektion der Trompeter Bernd Theißing, der zusammen mit Bandleader Stefan Mense das Publikum schwindelig spielte.

In ihrem stürmisch bejubelten Zugabereigen galoppierten die brillant agierenden Lokalmatadoren – die in der für Blaskapellen derzeit geforderten Zwei-Meter-Abstand-Formation Aufstellung nahmen – in den wolkenbedeckten Abendhimmel des allerersten „Gütersloher Sommers“ in diesem Kalenderjahr.