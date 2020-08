Ralph Heck war in den vergangenen acht Jahren bereits Mitglied im Kuratorium der Stiftung. Das Kuratorium hatte im Oktober des vergangenen Jahres den 63-Jährigen zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Stiftung berufen. Der promovierte Volkswirt gehörte seit 2012 dem Kuratorium an und hat dieses Gremium nun laut Mitteilung satzungsgemäß verlassen.

Zusammenhalt ist Basis

Heck ist davon überzeugt, dass in diesen Zeiten großer Herausforderungen die Arbeit der Stiftung wichtiger ist denn je: „Mit ihren Projekten unterstützt die Bertelsmann Stiftung die Teilhabe eines jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft. Das ist gerade jetzt die Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nur auf dieser Basis kann das Gestalten einer gemeinsamen Zukunft gelingen.“

Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Bertelsmann-Stiftung, sagt laut einer Mitteilung: „Wir freuen uns sehr, dass Ralph Heck den Vorstandsvorsitz übernommen hat. Seine vielfältige Erfahrung im Bereich der Wirtschaft, seine internationale Erfahrung und seine Kompetenz als Führungskraft wird Ralph Heck in die strategische Weiterentwicklung der Stiftung und ihrer Themen einbringen. Aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Kuratorium kennt er die Stiftung bestens. Ich bin sicher, dass er wesentlich zu ihrer weiteren erfolgreichen Entwicklung beitragen wird.“

Erfahrung in unterschiedlichen Branchen

„Ralph Heck zeichnen sein strategischer Weitblick und sein tiefes Verständnis in Fragen wirtschaftlicher Zusammenhänge, Organisationsverhalten und Führungskultur aus. Ich bin sicher, dass es der Stiftung unter seiner Führung gelingen wird, die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit wirksam zu adressieren“, betont Professor Dr. Werner Bauer, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung.

Ralph Heck studierte an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen, um anschließend im Bereich Volkswirtschaftslehre zu promovieren. Nach einer Karriere als Berater und Senior Partner bei McKinsey führte er in den vergangenen Jahren auch sein eigenes Unternehmensportfolio und wirkt als Aufsichtsrat und Beirat. Er verfügt laut Mitteilung über umfangreiche Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen und war auch im Ausland vielfach beratend tätig. Ralph Heck stammt aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens (Eupen) und ist international in Wirtschaft und Zivilgesellschaft vernetzt.