Frau in Gütersloh äußert sich dabei ausländerfeindlich

Gütersloh (WB). Unter Nachbarn ist es am Samstagabend in der Straße „Im Dornbusch“ in Gütersloh zu einer körperlichen Auseinandersetzung inklusive ausländerfeindlicher Beschimpfungen gekommen. Grund dafür soll eine Ruhestörung gewesen sein.