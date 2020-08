Gütersloh (gl)- Am Luttersee haben Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt und der Polizei 44 Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Am See trafen die Ordnungskräfte Frauen und Männer an, die dort badeten, obwohl das am See an der Schluthecke verboten ist.