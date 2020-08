Gütersloh (ei) - Mehrere tausend Quadratmeter Stoppelfeld haben am Donnerstagnachmittag an der Hakenheide in Niehorst gebrannt. Vermutlich aufgrund einer heißgelaufenen Quader-Ballenpresse war zunächst die Maschine und dann das Feld in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.