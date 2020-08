Gütersloh (ei) - Nach einem Blitzeinschlag in der Nähe eines Wohnhauses am Goldregenweg musste am Sonntagabend ein 23-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während des Gewitters stand er mit seinen Eltern auf dem überdachten Garagendach, als der Blitz vermutlich einen Baum traf.