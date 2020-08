In dem Bildband „Mit Volldampf durch Ostwestfalen. Unterwegs zwischen Löhne, Gütersloh und Höxter“ (Sutton-Verlag, 128 Seiten, Hardcover, 22,99 Euro) präsentiert Eisenbahnfotograf Ingo Thiele 170 überwiegend farbige Aufnahmen, die zu einer Dampflokreise durch OWL von den 60er Jahren bis in die Gegenwart einladen. Die Fotografien dokumentieren den Einsatz der „Schwarzen Rösser“ rund um den Bahnknoten Löhne und das 1995 aufgelöste Bundesbahnzentralamt in Minden, auf der legendären Teutoburger-Wald-Eisenbahn oder der Extertalbahn inmitten wunderbarer Landschaften.

Das Foto oben (nicht im Buch enthalten) ist in Steinhagen (Kreis Gütersloh) entstanden. Gemacht hat es vor zehn Jahren Jan Düfelsiek, der im Juni 2019 den TV-Fotowettbewerb „Master of Photography“ gewonnen hat . „Das war damals ein starkes Motiv, aber mein Stil ist heute ein ganz anderer“, sagt Düfelsiek.