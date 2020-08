Gütersloh (gl) - Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwoch an der Geschwister-Scholl-Schule in Gütersloh einen 14-jährigen Radfahrer geschlagen und sein Handy und seine Kopfhörer beschädigt. Erst als ein Zeuge auftauchte, ließ die Gruppe von dem 14-Jährigen ab.