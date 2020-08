Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der 35 Jahre alte Mann kam aus Harsewinkel. Er war mit einem jüngeren Kollegen (21) im Kellerraum eines Rohbaus an der Heinrich-Brune-Straße beschäftigt. Dort kam es am Dienstagvormittag der vergangenen Woche bei Schweißarbeiten zu einer größeren Verpuffung. Die Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen.