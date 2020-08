Reese: „Folgen der Coronakrise mildern“

„Die Glocke“:

Welches ist die wichtigste Aufgabe der nächsten fünf Jahre?



Manfred Reese:

Die sozialen Folgen der derzeitigen Coronakrise abmildern. Sozialen Wohnraum schaffen mit einer städtischen Wohnungsgesellschaft. Das senkt die Mietpreise und entspannt den Wohnungsmarkt. Ebenso muss der Schulbau vorangetrieben werden, damit alle Kinder die gleichen Bildungschancen erhalten. Die Armut in Teilen der Bevölkerung beseitigen, besonders die der Kinder- und Altersarmut. Viele glauben, es gäbe keine Armut in Gütersloh, doch die gibt es. Weitere Planungen von Industriegebieten mit möglicher Schwerindustrie in Gütersloh stoppen. Dafür ein neues Konzept „Leben und Arbeiten“ umsetzen, welches nicht nur den Profit im Auge hat, sondern besonders das Wohlbefinden der Menschen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Gütersloh muss klimaneutral werden.

„Die Glocke“:

Welche Rolle spielt für Sie die Digitalisierung?

Reese: Die Digitalisierung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sowohl für den Industriestandort Gütersloh als auch für jeden Bürger, Bürgerin. Hier gibt es bereits heute eine Vielzahl von Nutzungen, die ohne Digitalisierung undenkbar wären. Das muss weiter ausgebaut werden. Ebenso muss der Ausbau der Glasfasernetze vorangetrieben werden. Schnelles Internet mit uneingeschränktem Zugriff für Jedermann muss verfügbar sein, für Menschen mit geringem Einkommen natürlich kostenlos. Digitalisierung darf die Gesellschaft nicht weiter in Arm und Reich spalten. Digitalisierung darf nicht zu Entfremdung führen. Besonderer Wert muss auch auf Datenschutz und -sicherheit gelegt werden. Da ist die Kommune ganz besonders gefordert, die Daten ihrer Bürger, Bürgerinnen zu schützen.

„Die Glocke“:

Wie halten Sie es mit der Bürgerbeteiligung?

Reese:

Bürgerbeteiligung heißt wählen gehen. Viele meinen, es würde sich doch nichts ändern, ob sie wählen oder nicht. Das stimmt aber nicht. Jede/jeder hat eine Meinung und die ist wichtig! Der Stadtrat darf nicht als „elitärer Club“ wahrgenommen werden, er ist ein wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung heißt auch, mehr Interesse am Allgemeinwohl und an den Dingen in der Stadt einbringen. Der Bürgerhaushalt wurde nur deshalb abgeschafft, weil er viele Bürger nicht interessierte. Leider werden viele nur dann aktiv, wenn sie ihre persönlichen Interessen gefährdet sehen. Da heißt Bürgerbeteiligung mehr Interesse und Einsatz füreinander zeigen. Nicht nur fordern, sondern sich auch für andere einsetzen. Mehr gemeinsam denken und handeln.

„Die Glocke“:

Was zeichnet Sie gegenüber den anderen Bewerbern aus?



Reese:

Zuhören können. Es ist wichtig, den Menschen zuzuhören. Das hilft, die Lage richtig einzuschätzen und die Anliegen der Bürger und Mitarbeiter ernst zu nehmen. Die Menschen fühlen sich dann mitgenommen. Zu versuchen, den Bürgern und Mitarbeitern immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Klare Entscheidungen treffen, sie zielgerichtet umsetzen und dazu stehen. Weitblickend und vorausschauend denken und handeln. Das können viele Menschen leider nicht. Gute Arbeitsbedingungen schaffen, Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildung fördern. Mit 40 Jahren Berufserfahrung in einer Kommunalverwaltung weiß man um die Bedürfnisse der Bürger, Bürgerinnen und auch der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.

„Die Glocke“:

Wie stellen Sie sich Gütersloh in fünf oder zehn Jahren vor?



Reese:

Gleiche Teilhabe aller Menschen an den Werten, Kultur, Bildung et cetera. Niemand wird ausgegrenzt. Kinder- und Altersarmut sind beseitigt. Jeder hat einen Arbeitsplatz und kann menschenwürdig leben, dank bedingungslosem Grundeinkommen. Durch ein erweitertes Schulbauprogramm ist Bildung kein Problemfall mehr. Die Gütersloher wohnen in qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Wohnungen und Häusern. Gütersloh ist klimaneutral geworden und die Menschen gehen zu Fuß, oder fahren mit Fahrrädern und selbstlenkenden, wasserstoffbetriebenen Autos. Die Durchgangsverkehre sind weiträumig umgeleitet und / oder durch kostenlosen ÖPNV minimiert. Es ist leider zu befürchten, dass die Realität eine Andere sein wird, sollten die Menschen ihr Denken und Handeln nicht ändern.

Steckbrief

Geburtsort:

Gütersloh

Alter:

65

Familienstand/Kinder:

verheiratet, ein Kind

Beruf/Tätigkeit:

Architekt / Kommunalbeamter

Hobbys:

Fotografieren, Wandern, Bogensport, Amateurfunk, Musizieren

Politischer Werdegang:

2005 in die WASG (Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative) eingetreten, ab 2007 Die Linke. In verschiedenen Parteigremien tätig. 2008 Sprecher des Stadtverbandes Gütersloh und Mitglied im Kreisvorstand. Ab 2009 Ratsherr und Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke in Gütersloh.

Liebstes Fortbewegungsmittel:

Zu Fuß gehen.

Bevorzugtes Kommunikationsmedium:

E-Mail. Schreiben Sie mir! Manfred.Reese@dielinkefraktion.de Was bringt Sie auf die Palme? Wenn Menschen wider besseres Wissens Dinge tun, die sie besser lassen sollten. Wie entspannen Sie? Wenn ich (leider viel zu selten) meinen Hobbys nachgehen kann.

Leseempfehlung für Ihre Wähler:

www.dielinkefraktion.de. Dort kann man lesen, für was wir uns bisher eingesetzt haben.

Wenn ich an Gütersloh denke (in 140 Zeichen):

Gütersloh ist meine Geburts- und Heimatstadt. Gütersloh ist für mich eine lebens- und liebenswerte St