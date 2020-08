Gitte Trostmann: Energiewende einleiten

„Die Glocke“:

Welches ist die wichtigste Aufgabe der nächsten fünf Jahre?

Gitte Trostmann:

Die größten Herausforderungen der kommenden Jahre sind die Klimakrise und die Folgen der Pandemie, sozial, wirtschaftlich und finanziell. Beim Klimaschutz drängt die Zeit, daher werde ich ihn zur Chefinnensache machen und eine Stabsstelle einrichten, um ihm den richtigen Stellenwert innerhalb der Verwaltung zu geben. Die Pandemie hat unser Leben verändert und wird es auch in Zukunfttun. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Auswirkungen nicht wie bisher hauptsächlich auf Eltern und ihren Kindern lasten. Auf bisherigem wirtschaftlichem Erfolg können wir uns nicht länger ausruhen, daher werde ich mich für ein Innovationszentrum einsetzen, das eine Keimzelle für Unternehmensgründungen und Anziehungspunkt für hoch qualifizierte Fachkräfte wird.

„Die Glocke“:

Welche Rolle spielt für Sie die Digitalisierung?

Trostmann:

Die Digitalisierung hat die vorrangige Aufgabe, den Menschen das Leben leichter zu machen. Daher erwarten Bürger*innen zu Recht, dass sie ihre Behördengänge vollkommen digital, schnell und einfach erledigen können. Dabei reicht es nicht, wenn Formulare nur eine digitale Fassade bekommen, die dahinterstehenden Verwaltungsprozesse müssen angepasst werden. Das nutzt Bürger*innen und der Verwaltung, denn stundenlange Behördengänge, Ressourcen und Steuergelder können eingespart werden. Die Corona-Krise hat bestehende Defizite bei der Digitalisierung der Schulen aufgezeigt. Dabei ist mir wichtig, dass allen Schüler*innen, unabhängig von ihren Voraussetzungen zu Hause, digitale Lernmittel zur Verfügung stehen.

„Die Glocke“:

Wie halten Sie es mit der Bürgerbeteiligung?



Trostmann:

Ich möchte, dass vor allem Kinder und Jugendliche in Beteiligungsveranstaltungen über die Zukunft unserer Stadt mitentscheiden. Ich werde dafür sorgen, dass das keine Alibi-Veranstaltungen werden, sondern diese Stimmen gehört werden. Ich möchte zudem den Dialog mit den Bürgern ausbauen und weitere Beteiligungsformate etablieren. Je nach Thema und Projekt können das Bürgerkonferenzen, Zukunftswerkstätten oder andere Formate sein. Digitalisierung kann dabei helfen, aber den persönlichen Austausch nicht ersetzen. Richtig gemacht, ist Bürgerbeteiligung eine Bereicherung für Verwaltung und Politik, aktiviert Menschen, sich in Politik einzumischen, und kann die Akzeptanz für politische Beschlüsse erhöhen.

„Die Glocke“:

Was zeichnet Sie gegenüber den anderen Bewerbern aus?

Trostmann:

Für mich hat Klimaschutz oberste Priorität, ich will da wirklich was bewegen. Mir geht einiges zu langsam in unserer Stadt: Vom ersten Grünen-Antrag für eine Fahrradstraße zur Umsetzung dauerte es elf Jahre, unsere Klimaschutzziele verfehlen wir und alles was anderen dazu einfällt sind Begründungen und Ausflüchte. Ich suche Lösungen, und bin davon überzeugt, dass mehr möglich ist, wenn man es wirklich will. Bei vielen Themen hängt die Umsetzung davon ab, welchen Stellenwert sie bei der Verwaltungsspitze haben. Ich habe die Überzeugungskraft und das Gespür, Verwaltungsmitarbeiter*innen und die Ehrenamtlichen im Stadtrat mitzunehmen bei den Zukunftsherausforderungen. Dabei ist mir der respektvolle Austausch auf Augenhöhe sehr wichtig.

„Die Glocke“:

Wie stellen Sie sich Gütersloh in fünf Jahren vor?



Trostmann:

In allen Schulen ist Platz für differenzierten Unterricht, Nachmittagsbetreuung, individuelles Lernen und Mittagessen. Die Digitalisierung ist in den Schulen gleichermaßen angekommen und wird von gut geschulten Lehrkräften gewinnbringende eingesetzt. Gütersloh wird deutlich fahrrad- und fußgängerfreundlicher sein, mit ersten Schritten Richtung autofreie Innenstadt, mehr Fahrradstraßen und Abstellmöglichkeiten. Alle können sicher und schnell per Fahrrad, Bus oder Zug auf der Teutoburger-Wald-Eisenbahnstrecke zur Schule, zur international ausgerichteten Fachhochschule oder zu ihrem Arbeitsplatz, zum Beispiel im neuen Innovationszentrum, fahren. Deutlich mehr Unternehmen, Privathaushalte und städtische Gebäude sind dann mit Photovoltaik und Solarthermie ausgestattet.

Steckbrief

Geburtsort:

Wolgast.

Alter:

43. Familienstand/Kinder: liiert, eine Tochter.

Beruf/Tätigkeit:

Geschäftsführerin der Grünen-Ratsfraktion Gütersloh und Geschäftsführerin des Grünen-Kreisverbands.

Hobbys:

Lesen, lange Spaziergänge mit meinen Hunden und mein Garten.

Politischer Werdegang:

Seit 2014 bin ich Parteimitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und Ratsfrau. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren sowie im Jugendhilfeausschuss. Außerdem vertrete ich die Grünen im Umweltkuratorium der Stadt. 2019 war ich Mitbegründerin des Bündnisses gegen Rechts im Kreis Gütersloh.

Liebstes Fortbewegungsmittel:

In Gütersloh das Fahrrad. Bevorzugtes Kommunikationsmedium: Ohne mein Handy geht nix.

Was bringt Sie auf die Palme?

Rechtes Gedankengut, ich sehe da eine echte Gefahr für unsere Freiheit und Demokratie.

Wie entspannen Sie?

Zusammen mit Freunden zum Beispiel im Parkbad. Im Kletterpark, weil da meine ganze Konzentration gefordert ist, oder wenn ich es schaffe, einfach mal ein Nachmittagsschläfchen zu machen.

Leseempfehlung für Ihre Wähler:

Maja Göpel: „Unsere Welt neu denken – Eine Einladung“.

Wenn ich an Gütersloh denke (in 140 Zeichen):

Zuhause. Ich wünsche mir, dass wir uns mehr trauen, innovative Ideen und Projekte voranzubringen und unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.