Henning Schulz: „Dynamisch reagieren“

„Die Glocke“:

Welches ist die wichtigste Aufgabe der nächsten fünf Jahre?

Henning Schulz:

Das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, hat uns gezeigt, dass auch die perfekteste Planung sofort über den Haufen geworfen werden kann. Dinge, über die wir immer gesagt hätten, dass sie niemals eintreten werden, sind in kürzester Zeit Realität geworden. Die wichtigste Aufgabe der nächsten fünf Jahre ist deshalb zu lernen und zu akzeptieren, dass wir diesen Wandel nicht planen können, sondern viel dynamischer zum richtigen Zeitpunkt reagieren müssen. Das bedeutet, dass wir alle Themen und Handlungsfelder „auf dem Radar“ haben, diese durchdenken, besprechen und vorbereiten und dann zum richtigen Zeitpunkt in Handlung umsetzen. Natürlich werden wir auch weiter planen. Aber der Unterschied besteht darin, offen zu sein und es ad hoc doch ganz anders zu machen, wenn wir erkennen, dass wir neue Lösungen haben.

„Die Glocke“:

Welche Rolle spielt für Sie die Digitalisierung?



Schulz:

Digitalisierung bedeutet für mich die Freiheit, neu zu denken. Prozesse, zum Beispiel in der Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft oder Bildungslandschaft nicht einfach aus der analogen Welt eins zu eins in digitale Strukturen zu überführen. Wir haben eine echte Chance „aufzuräumen“ – also unseren Staat und unser Land von über Jahrzehnte gewachsenen, auch verkrusteten Abläufen und Strukturen wieder frei zu machen. Also: den Kopf frei bekommen, neu gewichten, neu sortieren. Das ist eine riesige Chance, wenn man sie erkennt und sich darauf einlässt. Und wir können Digitalisierung dort einsetzten, wo sie uns einen klaren Mehrwert liefert, zum Beispiel beim On-Demand-Verkehr – die nächste Entwicklungsstufe des ÖPNV in Gütersloh.

„Die Glocke“:

Wie halten Sie es mit der Bürgerbeteiligung?



Schulz:

Für mich ist Bürgerbeteiligung außerordentlich wichtig. Und zwar in einer Form, wo sie direkt wirksam wird. So wie zum Beispiel beim Wettbewerb zum Mansergh Quartier. Das war der beste Wettbewerb, den ich je erlebt habe. Wirklich beeindruckend, wie dort in einem gemeinsamen Feld gearbeitet wurde. Auch beim digitalen Aufbruch haben wir solche Räume des gemeinsamen Entwickelns und Lernens schaffen können. Ich wünsche mir, dass uns so eine Herangehensweise auch bei anderen Themen gelingt.

„Die Glocke“ stellt die Bürgermeisterkandidaten – vier Männer und eine Frau treten an – in alphabetischer Reihenfolge vor: Nobby Morkes (BfGT) Manfred Reese (Die Linke) Volker Richter (SPD) Henning Schulz (CDU) Gitte Trostmann (Bündnis 90/Grüne).

„Die Glocke“:

Was zeichnet Sie gegenüber den anderen Bewerbern

aus?

Schulz:

Dass ich schon fünf Jahre im Amt bin, der einzige mit Verwaltungserfahrung, schon einmal eine Wahl gewonnen habe, gelernter Maurer bin . . . Das könnte ich jetzt so weiter machen, bis ich bei meinem Geburtsdatum angekommen bin. Mal ganz ehrlich: Jeder Bürgermeisterkandidat*in steht für sich, mit seinen Stärken und Schwächen, mit einem ganz individuellen Leben, das geprägt hat. Und dennoch bewerben sich diese doch so unterschiedlichen Menschen mit ganz individuellen Ressourcen um dasselbe Amt. Ich erfreue mich daran, jeden Tag lernen und wachsen zu dürfen und habe mich gerade wegen oder auch trotz der Erfahrung der letzten fünf Jahre mit einem klaren innerlichen „Ja“ entschieden, für weitere fünf Jahre zu kandidieren.

„Die Glocke“:

Wie stellen Sie sich Gütersloh in fünf Jahren vor?

Schulz:

Wir werden an vielen Stellen der Stadt am „ackern“ sein. Die Art, wie wir zusammenarbeiten, wird sich vereinfacht haben. Die Individualität jedes Einzelnen, zum Beispiel in der Bildung, kann sich freier und wirksamer entfalten. Wenn ich an die Vielzahl der heute schon absehbaren Investitionen denke, dann wird Gütersloh an vielen Stellen ziemlich umgegraben worden sein und auch baulich viele neue Gesichter zeigen. In fünf Jahren fahren noch mehr Menschen mit dem Fahrrad, der ÖPNV ist individueller und wird breiter genutzt. Unsere Innenstadt hat sich verändert.