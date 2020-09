Ausbleibende Werbeerlöse schmälern Bertelsmann-Gewinn

Gütersloh (WB/dpa). Ausbleibende Werbeerlöse in der Corona-Pandemie haben den Gewinn des Bertelsmann-Konzerns im ersten Halbjahr geschmälert. Der Konzernumsatz ging in den ersten sechs Monaten um 8,9 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro zurück, wie der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern am Dienstag in Gütersloh mitteilte.

Von Westfalen-Blatt