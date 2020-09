Für Samstag, 14. November, laden Stiftung und Stadt zum Pflanztag auf dem Bürgerwald-Gelände in Hollen ein.

„Wir pflanzen drei Bäume

Tipp: Weitere Informationen zum Bürgerwald gibt es bei der Bürgerstiftung unter 05241/97130 und im Internet www.buergerstiftung- guetersloh.de

– in Gedenken an den Opa.“ Ulrike Bentlage hat für ihre Söhne Sören und Sönke drei Patenschaften übernommen. „Mein Vater hat seinen Enkeln immer viel Liebe zur Natur vermittelt und auch in unserer Familie sind Natur, Wald und Bäume wichtiges Thema.“

Die Urkunde zu den Baumpatenschaften hat sie nun von Brigitte Büscher, Sprecherin der Bürgerstiftung, und Bürgermeister Henning Schulz überreicht bekommen. „Es ist toll zu sehen, wie so viele Gütersloherinnen und Gütersloher die Idee des Bürgerwalds mit ihren persönlichen Geschichten verbinden“, sagt Brigitte Büscher.

Ursula und Herbert Strothenke sagen: „Drei Enkel, drei Bäume – unsere Enkelkinder sind nun alle Schüler in Gütersloher Schulen und gemeinsam wollen wir das Wachsen des Waldes begleiten.“ Ausschlaggebend für die Großeltern war ein Besuch im Sauerland, bei denen dem Ehepaar das Sterben der Bäume drastisch klar geworden ist. „Das hat uns so erschreckt. Und als wir dann in der Zeitung vom Bürgerwald gelesen haben, war uns klar, dass wir da mitmachen werden.“ Ehrensache, dass Oma und Opa mit den Enkeln zum Pflanztag kommen werden.

Auch ein Geburtstag kann Anlass für eine Baumspende sein. „Wir haben mit unserem Freundeskreis den 80. Geburtstag eines Freundes zum Anlass genommen, eine Patenschaft zu übernehmen“, berichten Brigitte und Eberhard Neuhaus. „Unser Freund wollte partout kein Geschenk – jetzt kriegt er einen Baum für Gütersloh. Das passt gut zu ihm, denn jeden Morgen geht er in den Wald und tankt dort Kraft.“ Bis zum 1. Oktober können noch Baumpatenschaften bei der Bürgerstiftung übernommen werden. Drei Kategorien stehen zur Auswahl: ein junger Laubbaum für 150 Euro, ein kleiner Hochstamm für 250 Euro oder ein größerer Hochstamm für 350 Euro. „Der Pflanztag am 14. November auf dem Gelände in Hollen wird sichtbarer Auftakt werden für den Bürgerwald“, sagt Bürgermeister Henning Schulz bei der Übergabe der Urkunden. „Ab dann hoffen wir auf das Wachsen dieses grünen Projektes - und darauf, dass stetig noch mehr Bürger mitmachen werden