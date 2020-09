ATU beschäftigt insgesamt rund 10.000 Mitarbeitern und kam zuletzt auf einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Von den Schließungen sollen rund 400 Beschäftigte betroffen sein. Ihnen sollen Jobs in anderen Filialen angeboten werden. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.

In München wird dagegen in neue Filialen investiert

„Wir überprüfen kontinuierlich Strukturen, Filialkonzepte und Leistungen für die Kunden und passen sie an neue Gegebenheiten an, um das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen“, sagte ATU-Sprecher Markus Meißner. Dazu gehöre, dass Filialen geschlossen würden, die nicht profitabel arbeiteten und/oder keine nachhaltige Zukunftsperspektive hätten. Zugleich werde in neue Standorte investiert wie in München-Schwabing und München-Parsdorf. Dort kämen noch in diesem Jahr zwei Filialen hinzu.

In Nordrhein-Westfalen betreibt ATU 144 Filialen, von denen Meißner zufolge 14 geschlossen werden – außerhalb von OWL unter anderem in Hamm, Dortmund und Herzogenrath. Die Entscheidung soll keine Folge der Corona-Auswirkungen sein.

Nach eigenen Angaben Marktführer im deutschen Kfz-Service

ATU wurde 1985 gegründet und hat sich seitdem dynamisch entwickelt. Die Zahl der Filialen stieg auf rund 600. Heute ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer im deutschen Kfz-Service. ATU bietet Werkstattarbeiten und Zubehörverkauf.