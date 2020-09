Die Polizei schildert in einer Mitteilung den Vorfall so: Um 10.20 Uhr war der 28-jährige Radfahrer auf der Verler Straße in Richtung Gütersloh unterwegs. In dieselbe Richtung fuhr ein Lastwagen, den ein 59-Jähriger steuerte. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug nach rechts auf die Thaddäusstraße abbiegen. „Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Lkw. Der Gütersloher Fahrradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“, schreibt die Polizei. Der Lkw-Fahrer aus Bielefeld musste an der Unfallstelle betreut werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich teilweise gesperrt.